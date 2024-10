Luna Berlin Mittwoch, 30.10.2024 | 10:08 Uhr

Was für Märchen erzählen Sie denn? In ganz Rom bspw fahren genau drei UBahnlinien.Überfüllt, lange Takte & wenn man auf den Bus umsteigt, steckt man im Stau. Was bitte, ist daran eine Wohltat, ich war kürzlich dort & dachte, die ewigen Meckerer sollten hier mal Öffis fahren! Hinzu kommt, die Italiener bleiben freundlich. Derzeit ist es in Berlin nicht gerade einfach, das stimmt, aber im Vergleich zu manch anderer Hauptstadt komme ich gut von A nach B, auch wenn ich mal etwas warten muss.