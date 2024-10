Eine Serie rechtsextremer Anschläge in Neukölln beschäftigt derzeit erneut ein Berliner Gericht. Für den 11. November ist die Zeugenaussage eines Buchhändlers geplant, dessen Laden angegriffen und Autos in Brand gesetzt wurden.

Zum zweiten Mal müssen sich zwei Männer aus der rechtsextremen Szene wegen zwei politisch motivierten Brandstiftungen in Neukölln verantworten. Im ersten Prozessanlauf wurden sie aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Von Ulf Morling

Die Ermittlungen zu einer rechtsextremistischen Anschlagsserie in Neukölln beschäftigen weiterhin einen Untersuchungsausschuss. Am Freitag äußerte sich der Chef des Berliner Staatsschutzes in der Sache - und räumte eigene Versäumnisse ein. Von Christoph Reinhardt

In erster Instanz wurden die beiden jedoch aus Mangel an Beweisen vom zentralen Punkt der Anklage freigesprochen, allerdings wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verurteilt. An einer rechten Gesinnung der beiden - einer war früher in der NPD, der andere im AfD-Vorstand - hatte das Amtsgericht damals keine Zweifel.

Im aktuellen Prozess sind bislang bis Ende November Verhandlungstage geplant. Nach Gerichtsangaben wurden bisher 36 Zeugen gehört. Für den 11. November plant das Gericht laut einer Sprecherin, den Buchhändler und Linken-Politiker Koçak als Zeugen zu vernehmen.

Mit den rechtsextremen Vorfällen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.