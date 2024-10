Arbeitslosigkeit in Berlin leicht gestiegen, in Brandenburg leicht gesunken

In Berlin und Brandenburg hat sich die Zahl der Arbeitslosen in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Die Arbeitlosigkeit in Brandenburg ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf sechs Prozent zurückgegangen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und Brandenburg mitteilte. In Berlin gab es rund 860 Arbeitslose mehr als im September, die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 9,8 Prozent.

Insgesamt 207.245 Menschen waren demnach im Oktober in Berlin bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern arbeitslos gemeldet. In Brandenburg waren 81.824 Menschen arbeitslos. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in der Hauptstadt bei 9,3 Prozent, in Brandenburg bei 6,2 Prozent.