Während der Ausführungen ihres Guides, passieren die Besucher Schleusen, tonnenschwere Stahltüren, klettern durch winzige Luken. Immer wieder gibt Pötsch Einblicke in die Vergangenheit. "Die diensthabende Besatzung betrat den Bunker, danach die Wartungsdienste für einzelne Anlagen und bei Übungen die sogenannte Gefechtsbesatzung." Es geht vorbei an der einstigen Poststelle, in der die Besucher die teilweise immer noch vorhandene Technik selbst ausprobieren können. Es werden Tasten gedrückt und Telefonanlagen bedient. Dazu gibt es einen Blick in die Rechenzentrale und in den Raum, von dem aus sämtliche Sirenen in der ehemaligen DDR ausgelöst werden konnten. "Am Anfang, als es in Betrieb ging, waren es 11.000. Zum Schluss waren es 35.000 Sirenen", erklärt Achim Pötsch.