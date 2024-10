Bücher aus dem Besitz der von den Nazis ermordeten jüdischen Spitzensportlerin Lilli Henoch (1899-1942) sind am Dienstag in Berlin einem Nachfahren zurückgegeben worden. Sie stammen aus einem Bestand, der in der Nachkriegszeit in der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg gefunden wurde. Henoch war als mehrfache Leichtathletik-Weltrekordlerin ein Sportstar ihrer Zeit.

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts an der Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt recherchieren Fachleute seit geraumer Zeit zur Herkunftder Bücher und ermitteln ihre ursprünglichen Eigentümer und mögliche Rechtsnachfolger. Gefördert wird das Projekt vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste, der Moses Mendelssohn Stiftung Berlin und dem Unternehmer Manfred Wolff, wie es bei der Buchübergabe in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Berlin hieß. Henochs Nachfahre Marc Mendelson hat die Geschichte seiner Familie selbst erforscht und engagiert sich mit einem Geschichtsverein für das Gedenken an die Opfer [zwangsraeume.berlin].