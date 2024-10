Das Land muss laut Steuerschätzung als Folge der Wirtschaftsschwäche mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Frühjahr angenommen. In der kommenden Woche wollen SPD und BSW in Brandenburg Koalitionsgespräche aufnehmen.

Eine Erholung des privaten Konsums lasse angesichts der sich ausbreitenden Krisenstimmung und von Hiobsbotschaften wie etwa vom Autobauer VW auf sich warten, so die Ministerin. "Die Leute halten ihr Geld zusammen." Auch hohe Bau- und Finanzierungskosten bremsten die Erholung der Investitionen. Lange machte dafür auch die Politik des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck verantwortlich. Diese habe ja nicht dazu geführt, dass sich Deutschland "an die Spitze hoch gearbeitet" habe.

Insgesamt prognostiziert Brandenburg für 2024 Einnahmen von rund 11,4 Milliarden Euro, was einen Rückgang um etwa 291,5 Millionen Euro gegenüber 2023 bedeutet. Für die Folgejahre wird zwar ein leichter Anstieg erwartet – auf etwa 11,8 Milliarden Euro in 2025 und 12,3 Milliarden Euro in 2026 – dennoch bleiben diese Zahlen weit hinter den früheren Prognosen zurück.

Für die brandenburgischen Kommunen ist die Lage wie folgt: Ihre Steuereinnahmen sollen 2024 bei etwa 3,1 Milliarden Euro liegen und bis 2029 moderat auf etwa 3,7 Milliarden Euro ansteigen.

Mit der aktuellen Schätzung werden auch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs neu gerechnet. Nach geltender Rechtslage fließen 22,43 Prozent der Einnahmen des Landes in die Verbundmasse des KFA. Die geplanten Änderungen im kommunalen Finanzausgleich sowie ein Vorwegabzug zugunsten des Landes tragen zur schwierigen Haushaltslage bei. Ein Vorwegabzug im Kontext des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bezeichnet eine Summe, die das Land vor der Berechnung und Verteilung der Mittel an die Kommunen vom Gesamtbetrag der Einnahmen abzieht. Dieser Abzug wird also vorgenommen, bevor das Land den festgelegten Prozentsatz seiner Einnahmen in den Finanzausgleich einbringt.