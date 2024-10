Von allen in Deutschland als radikal islamisch eingestuften Personen leben weniger als ein Prozent in Brandenburg. Dies lässt sich aus Zahlen ableiten, die der Verfassungsschutz im Jahr 2023 meldete. Im Bereich Rechtsextremismus beträgt das von Behörden so bezeichnete Personenpotenzial in Brandenburg - nach Erhebungen des Potsdamer Innenministeriums - mehr als das 13-fache. Die aktuelle Entwicklung allerdings ist eine alarmierende und nicht nur an Zahlen festzumachen.

"Islamistisch motivierte Anschlagspläne" soll der Verdächtige verfolgt haben. Die Lokalpolitik und die örtliche Polizei konnten sich kaum äußern - hier ging es um die Angelegenheiten des Landeskriminalamts. Islamismus in Bernau? Erfahrungswerte auf diesem Feld des radikalen Islamismus sind in Brandenburg gering - verglichen jedenfalls mit einigen westdeutschen Bundesländern oder Berlin. So lautet die klare Einschätzung des Islamwissenschaftlers Caspar Schliephack. Er leitet die Fachstelle Islam, die zu den wichtigsten Akteuren in der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit Brandenburgs gehört.

SEK-Einsatz, Absperrungen und Bilder vermummter Sonderkräfte vor einem Wohnhaus: Eine Festnahme Mitte Oktober in Bernau (Barnim) sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Wegen des Verdachts, einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin zu planen, war in Bernau vor zehn Tagen ein Mann in seiner Unterkunft überrascht und inhaftiert worden.

Allein der zweiten Jahreshälfte 2024 häuften sich die islamistischen Verdachsfälle in Ost-Brandenburg: So soll ein 15-jähriger Junge aus Frankfurt (Oder) in Kontakt mit einem Terrorverdächtigen aus Wien gestanden haben - also dort, wo im August drei Taylor-Swift-Konzerte wegen möglicher Terrorgefahr abgesagt werden mussten. Mitte September dann wurde das islamische Zentrum al-Salam in Fürstenwalde verboten. Das Innenministerium hatte bei dem Verein eine Nähe zur Muslimbruderschaft und zur Terrororganisation Hamas vermutet. Dazu kam dann der Vorfall in Bernau. Sowohl der 15-jährige als auch der Mann aus Bernau sollen im Kontakt mit der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) gestanden haben.

Zwar sei islamischer Extremismus - allein auf die Zahlen reduziert- in Brandenburg ebenso wie in ganz Deutschland ein geringeres Problem als Rechtsextremismus, sagt Radikalisierungforscher Julian Junk vom Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) dem rbb. Doch liege das besonders große Gefährdungspotenzial von Islamismus für die Demokratie vor allem in der öffentlichkeitswirksamen Inszenierung von Gewalt. Laut Junk ergibt sich hier für die Ermittler eine besondere Situation, weil eben durch dieses Drohung der Gewalt die Bevölkerung verunsichert werde.