Neuköllner Sonnenallee - Zwei Polizisten und ein Kind durch Böllerwurf leicht verletzt

Sa 04.11.23 | 21:57 Uhr

Bild: rbb

Drei Personen sind durch einen Böllerwurf in Berlin-Neukölln leicht verletzt worden. Ein Jugendlicher hatte am Samstagabend einen Böller in einen Hauseingang an der Kreuzung Sonnenallee Ecke Reuterstraße geworfen, wie die Polizei dem rbb sagte. Dabei erlitten zwei Polizisten und ein kleines Kind ein Knalltrauma.

Wie die Behörde auf X erklärte, wurde eine sogenannte Kugelbombe neben einem Funkwagen gezündet, der dort gerade im Einsatz war. Die Polizei, die wegen des Demo-Geschehens am Samstag in Berlin ohnehin verstärkt mobilisiert war, rückte sofort mit mehreren Dutzend Beamten in voller Ausrüstung an.

Am Samstagnachmittag hatten in Berlin mehr als 8.500 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Mitte teilgenommen. Die Polizei bereitete sich darauf vor, dass nach dem Ende der Demonstration Teilnehmer auch in Neukölln protestieren würden, und war deshalb verstärkt im Umfeld der Sonnenallee präsent. Es blieb am Abend jedoch weitgehend ruhig. Der Böllerwurf stand offenbar nicht im Zusammenhang mit einer Demonstration.

Korrektur: In einer ersten Version war von zwei verletzten Kinder berichtet worden, laut Polizei erlitt aber nur ein Kind ein Knalltrauma.