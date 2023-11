Verbraucherschützer in Berlin mahnen an, den extrem scharfen Snack "Hot Chip Challenge" zu verbieten. Dabei handelt es sich um mit Chili gewürzte Tortilla-Chips.

Auf Nachfrage der rbb24 Abendschau sagte die Berliner Verbraucherschutzsenatorin Felor Badenberg (parteilos) am Montag, dass gerade eine entsprechende Probe untersucht worden sei. Dabei seien Mängel festgestellt worden - auch bei der Kennzeichnung. Außerdem kündigte sie an: Betroffene Produkte sollen durch die amtliche Lebensmittelüberwachung aus dem Verkehr gezogen werden. Das Verbraucherschutzministerium in Potsdam wird das Produkt nicht verbieten, wie der rbb am Montag auf Nachfrage erfuhr. Es wurde aber als "nicht sicher" eingestuft.

In Berlin hat die "Hot Chip Challenge" bereits zu Krankenhaus-Fällen geführt. Nach rbb-Recherchen sind inzwischen fünf Kinder und Jugendliche allein ins Berliner Virchow-Klinikum eingeliefert worden. Eine Jugendliche mit einer Vorerkrankung musste sogar auf die Intensivstation.