In den vergangenen Herbstnächten war die Kälte auf der Straße für Oliver ein vergleichsweise kleines Problem. Er dreht sich um und deutet auf den Schlafsack an seinem Rucksack. "Regen ist schlimmer. Regen und Nässe. Wenn man sich mitten in der Nacht einen neuen Schlafplatz suchen muss." Im Sommer ist Oliver deshalb umgezogen: vom Spreeufer am Ostbahnhof, wo es bei hohen Temperaturen kühl war, in eine nahegelegene Tiefgarage.

Die Berliner Stadtmission etwa hat in der vergangenen kalten Jahreszeit in ihren Schlafeinrichtungen der Kältehilfe 3.700 unterschiedliche obdachlose Menschen beherbergt. Im Jahr davor waren es rund 2.700. Auch bei Tagestreffs für Menschen ohne feste Wohnung, wie in der Selingstraße in Charlottenburg, sprechen Mitarbeitende von einer deutlichen Zunahme derjenigen Menschen, die sich täglich in der Einrichtung aufwärmen.

Allein zwischen 2016 und heute hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Berlin von rund 115.000 auf etwa 93.000 verringert. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geht davon aus, dass es 2028 nur noch 58.000 Wohnungen Sozialwohnungen geben wird. Zugleich haben in Berlin aber rund 530.000 Haushalte einen Wohnberechtigungsschein, der es normalerweise ermöglichen soll, in einer Sozialwohnung zu leben.

Die Soziale Wohnungshilfe des Bezirks habe im Jahr 2022 insgesamt 631 Menschen wegen akuter Wohnungsnot in Einrichtungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) unterbringen müssen - doppelt so viele, wie im Jahr davor. Betroffen seien vor allem Menschen gewesen, die noch nicht auf der Straße gelandet waren aber sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten konnten. "Viele Wohnungen sind so teuer geworden, dass sie vom Jobcenter nicht mehr bezahlt werden. Zugleich fallen immer mehr Sozialwohnungen aus der Mietbindung. Deshalb beobachten wir bei uns eine größere soziale Durchlässigkeit und wir vermuten, dass das auch zu mehr Obdachlosigkeit führt", erklärt Nöll.

Einen Grund für die große Obdachlosigkeit in Berlin sieht der Sozialstadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Oliver Nöll (Die Linke), in der aktuellen Gesetzeslage. "Viele Menschen aus meist osteuropäischen Ländern sind hier nicht sozialhilfeberechtigt. Wer aus Osteuropa zum Arbeiten herkommt und keinen Job findet, landet schnell auf der Straße", so Nöll. Pandemie, Inflation und Probleme am Wohnungsmarkt hätten außerdem dazu geführt, dass Menschen schneller in Wohnungslosigkeit abrutschen.

Um die Obdachlosigkeit in Berlin zu bekämpfen, setzt die Senatsverwaltung für Soziales an verschiedenen Punkten an. Generell können Obdachlose in Not- und Gemeinschaftsunterkünften unterkommen, sofern es dort freie Plätze gibt. Von Oktober bis April stehen Obdachlosen zudem rund 1.100 Betten in den Einrichtungen der Kältehilfe zur Verfügung. In zwei 24/7-Unterkünften in Mitte und Kreuzberg bekommen zudem rund 140 Menschen regelmäßige Mahlzeiten und professionelle Unterstützung rund um die Uhr. Seit 2018 werden in Berlin zwei Housing-First-Projekte gefördert: Dabei wird Menschen zuerst eine Wohnung vermittelt, ohne, dass sie vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, wie clean werden oder einen Job haben. Insgesamt 60 Obdachlose konnten in Berlin zudem bereits in Tiny Houses ziehen.

Einer von ihnen ist René, der seit August in einer Wohnbox am Kreuzberger Bethaniendamm lebt. Oliver und andere Freunde trifft er jeden Morgen am Ostbahnhof. Der Tag startet beim Weißen Kreuz oder der Bahnhofsmission, Aufwärmen, Kaffee, Frühstück, Toilette. Um das Geld für den Tag zusammen zu bekommen, fragen Oliver und René Passanten nach Geld, sammeln Flaschen, halten Türen auf. Die Inflation, erzählt René, mache sich auch bei Obdachlosen bemerkbar. "Früher war es ein halber Tag, bis ich mein Geld drin hatte, jetzt ist man morgens bis abends unterwegs, um etwas zu Essen und zu Trinken zu bekommen", sagt er. "Alles ist teurer geworden, die Menschen spenden weniger."