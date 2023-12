Sieben Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz leiden die Hinterbliebenen und die Verletzten noch immer unter den Folgen. Die aktuellen Bilder von Terror und Krieg in Nahost verstärken dabei die Erinnerung an das Grauen. Von Jo Goll und Norbert Siegmund

"Zeit heilt keine Wunden", sagt Astrid Passin. Das habe sie in den vergangenen Jahren lernen müssen, denn der Schmerz komme immer wieder, besonders in der Vorweihnachtszeit. Gerhard Zawatzki nimmt sie, die zwei Köpfe kleiner ist als er, in den Arm. Er habe hier keinen Namen stehen, der mit ihm verwandt sei, sagt er. Dennoch spüre er eine tiefe Trauer und Verzweiflung. "Ich konnte einen Menschen retten, aber ein anderer ist in meinen Armen gestorben und das berührt mich immer sehr. Das ist ganz schwierig zu ertragen, dass man nicht in der Lage ist, jemandem zu helfen, der noch fünf Minuten zuvor zufällig neben einem gestanden ist und fröhlich war und im nächsten Augenblick im Sterben vor einem liegt."

Bei dem Gedenken werden auch Astrid Passin und Gerhard Zawatzki dabei sein. Passin verlor damals ihren Vater, der auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden Glühwein trinken wollte. Zawatzki rettete als Ersthelfer einem Menschen das Leben, ein anderer starb in seinen Armen. Am Mahnmal an den Treppen zur Gedächtniskirche legt Astrid Passin eine Rose für ihren Vater ab, entzündet eine Kerze. Die Namen der Toten sind dort in die Treppenstufen eingelassen, die Buchstaben sind bereits verwittert, man muss genau hinsehen, um die Namen noch lesen zu können.

Astrid Passin und Gerhard Zawatzki kämpfen bis heute mit den Folgen dieser traumatischen Erlebnisse, beide sind bis heute in psychologischer Behandlung. Die aktuellen Bilder des Anschlags der radikal-islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel, die gestiegene Terrorgefahr - all das lässt alte Ängste in den beiden wieder hochkommen. "Mir war sehr klar, dass es Terrorismus immer gab und dass er auch nie weg war", erzählt Astrid Passin. Was sie jetzt täglich an Bildern aus Israel und Gaza sehe, beeinflusse ihr Leben massiv. "Das löst unwahrscheinliche Angst aus und die kann man sich ja nicht wegdenken. Die ist einfach da und die ist jetzt natürlich wieder sehr massiv."

Gerhard Zawatzki hört Astrid Passin aufmerksam zu und ergänzt: "Wenn ich daran zurückdenke, wie ich hier die Verletzten vorgefunden habe und die sterbenden Menschen in der Dunkelheit gesehen habe: Das sind Bilder, die sich sehr gleichen mit dem, was wir jetzt in Israel sehen mussten. Nur war bei uns - Gott sei Dank - dieses Szenario nach einer Nacht verschwunden, wohingegen die Menschen in Israel das jetzt über mehrere Wochen hin ertragen und mit dieser Situation leben müssen und ein ganzes Land wie paralysiert ist."