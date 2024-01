Bauernprotest und GDL-Streik - Pendlern und Reisenden droht Verkehrschaos am Mittwoch

Di 09.01.24 | 16:02 Uhr

Wer am Mittwoch in der Region von A nach B will, muss mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Aktionswoche der Landwirte und der dreitägige Streik der Lokführer drohen den Verkehr in Berlin und Brandenburg lahmzulegen.

Lokführerstreik im Personenverkehr ab Mittwoch 2 Uhr

Bahn und S-Bahn betroffen - BVG, Odeg, Niederbarnimer nicht

Bauern blockieren Autobahnauffahrten in ganz Brandenburg ab 9 Uhr

Am Mittwoch droht Chaos im Berliner und Brandenburger Verkehr: Landwirte, Spediteure und Handwerker setzen ihre Protestwoche fort und wollen den Druck erhöhen. Autobahnauffahrten in Brandenburg sollen von 9 bis 15 Uhr durch Traktoren blockiert werden. Und dann hat auch noch die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen: Bahnen und S-Bahnen fahren somit stark eingeschränkt - sofern nicht doch eine Berufung der Bahn vor Gericht erfogreich sein sollte. Doch selbst wenn der geplante Lokführerstreik der Gewerkschaft GDL gerichtlich gekippt wird, müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) am Mittwoch auf weitreichende Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Der Streik beginnt voraussichtlich Mittwochfrüh um 2 Uhr und soll Freitagabend, 18 Uhr, enden. Im Güterverkehr soll der Streik der GDL bereits am Dienstagabend um 18 Uhr starten.

S3, S46, S5 und S9 im 20-Minuten-Takt

"Wir erwarten während des Streiks massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs der DB", heißt es in einer Mitteilung der S-Bahn am Sonntagabend auf ihrer Internetseite. Es könne auch vor und nach dem Streik zu Einschränkungen kommen. Das Unternehmen bittet Fahrgäste, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind nicht vom Streik betroffen. Die S-Bahn stellte am Dienstag eine Notfahrplan vor. Dabei sollen die Linien S3, S46, S5 und S9 im 20-Minuten-Takt fahren. Es wird bereits einige Stunden vor Streikbeginn zu Einschränkungen im S-Bahnverkehr kommen, da Züge kontrolliert abgestellt werden.

ODEG und NEB fahren regulär

Die privaten Eisenbahnunternehmen sollen am Mittwoch in Brandenburg trotz Streik fahren: "Wir fahren ganz regulär auf allen unserer 15 Linien. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streiken nicht, wir sind anders tarifiert", sagte die Sprecherin der Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG), Dietmute Graf, dem rbb. Graf empfiehlt Fahrgästen, sich vorher über mögliche Störungen, Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren und gegebenenfalls Fahralternativen zu suchen. Auch die Niederbarnimer Eisenbahn soll laut Sprecher Holger Reinemann fahren: "Unser Personal streikt nicht mit". Einschränkungen seien aber nicht auszuschließen, sollte die Infrastruktur der Deutschen Bahn bestreikt werden, denn die privaten Eisenbahnunternehmen seien darauf angewiesen. "Aus den Erfahrungen der letzten Streiks dieser Tarifrunde gehen wir aber nicht davon aus", sagte Reinemann.

Notfahrplan Deutsche Bahn

Auch die Deutsche Bahn will für die Streik-Tage für den Fern- und Regionalverkehr einen Notfahrplan aufstellen. Dieser werde aber nur ein "sehr begrenztes Zugangebot" enthalten. "Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", hieß es in einer Online-Information. Alle Fahrgäste, die ihre für zwischen Mittwoch und Freitag geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, könnten ihr Ticket später nutzen, so die Bahn. Die Zugbindung ist demnach aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Fernverkehr die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen.

Mehr als 70 Autobahnauffahrten in ganz Brandenburg blockiert

Aber auch auf der Straße sorgt die Aktionswoche der Landwirte für massive Verkehrsbehinderungen. So will die Bauernvereinigung Land schafft Verbindung (LsV) am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr mehr als 70 Autobahnauffahrten in ganz Brandenburg lahmlegen. Das sagte LsV-Vorstandsmitglied Roland Straßberg dem rbb-Studio Frankfurt am Dienstag. Davon ausgenommen soll der Berliner Ring sein. "Den wollen wir uns eventuell für weitere Aktionen offenhalten", so das LsV-Vorstandsmitglied. Rettungsfahrzeuge und andere sollen aber nicht blockiert werden.

Präsenzpflicht für Schüler aufgehoben

Wegen der zu erwartenden Verkehrsbehinderung ist die Präsenzpflicht an den Brandenburger Schulen für Schüler, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, ab Mittwoch aufgehoben. Sie bekommen Lernaufgaben für zuhause oder Distanzunterricht. Lehrkräfte und pädagogisches Personal müssen aber vor Ort erscheinen.

