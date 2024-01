Hupkonzerte in der Nacht

In der Nacht von Sonntag auf Montag rollten Kolonnen laut hupender Traktoren und Lkw durch Berlin. Für die Menschen, die an den Zufahrtsrouten der Sternfahrer leben, war die Nacht kurz und laut. Von Yasser Speck

Für viele Berlinerinnen und Berliner endete die Nacht in den frühen Morgenstunden. Sie wurden unsanft von den Hupen der Traktoren und Lkw geweckt, die durch die Stadt fuhren. Ihr Ziel: die Straße des 17. Juni - und offensichtlich so viele Berlinerinnen und Berliner wie möglich zu wecken. Anders lässt sich das nächtliche Hupkonzert nicht erklären.

Großdemonstration am Brandenburger Tor: Tausende Landwirte haben die Bundesregierung aufgefordert, die geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Bundesfinanzminister Lindner wurde ausgebuht, hielt aber an seinem Kurs fest.

Bauernproteste in Berlin

Diese Aussage steht im krassen Kontrast zu dem, was Menschen berichten, die an genau diesen offiziellen Zufahrtsstraßen wohnen.

"Natürlich ist es verboten einfach hupend in der Weltgeschichte herumzufahren", bestätigt eine Sprecherin der Berliner Polizei. Und dennoch taten die Traktoren und Lkw genau das und raubten vielen Brandenburgern und Berlinern den Schlaf. Die fünf Zufahrtsrouten zur Demo waren vorab bekannt und das nächtliche Hupen der Demonstranten war kaum zu überhören. rbb|24 hat bei der Berliner Polizei nachgefragt, warum sie die Lärmbelästigung dennoch gewähren lies.

Tausende #Traktoren und #Spedition ​s-Brummis sind am Montagmorgen auf dem Weg ins Zentrum #Berlin ​s, um dort vor dem #BrandenburgerTor zu demonstrieren. Die #Demo soll um 11:30 Uhr starten, es kommt zu zahlreichen Einschränkungen für den Autoverkehr. 🚜 👉 https://t.co/zCwzMpDrEh pic.twitter.com/4bBMs0glDL

Eine WG aus Charlottenburg, die an der offiziellen "Route 5 - West" wohnt, schreibt rbb|24 auf Instagram folgendes: "Wir wohnen direkt am Kaiserdamm und seit heute Nacht um 2 Uhr wird gehupt und geböllert. An Schlaf war spätestens seit 4 Uhr nicht mehr zu denken."

Andere wählen drastischere Worte.

So zum Beispiel ein Anwohner des Tempelhofer Damms. Dort führt die "Route 4 - Süd" entlang. Er schreibt dem rbb per Mail. "Das ist nicht Ausübung von Meinungs- oder Versammlungsfreiheit, sondern einfach nur unverhohlener, brutaler Terror!". Er sagt, es treffe die falschen. Er hätte keine Einwirkung auf die Anliegen der Demonstranten. Dennoch würden sie ihm in den vergangenen Tagen den "Schlaf und den letzten Nerv rauben".