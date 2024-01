Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und Brandenburg vor erhöhter Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Die Warnung gilt vorerst bis 22 Uhr. Bei der Berliner Polizei gehen seit etwa 16:30 Uhr vermehrt Unfallmeldungen ein, die mit der Straßenglätte zu tun haben, wie ein Sprecher dem rbb mitteilte. Die Berliner Feuerwehr warnte via Warnapp vor "markanter Glätte" vor allem auf Gehwegen. Und teilt weiter mit: "Wenn es möglich ist, verzichten Sie bis auf Weiteres auf vermeidbare Aktivitäten im Freien." Auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, schrieb die Berliner Feuerwehr außerdem, die Straßenglätte führe zum Ausnahmezustand und einer hohen Auslastung bei der Feuerwehr. Alle verfügbaren Rettungswagen seien im Einsatz. Die Feuerwehr in Potsdam teilte bei X mit, es sei wegen Glatteis zu mehreren Verkehrsunfällen in der Landeshauptstadt gekommen. Die Feuerwehr ruft die Bevölkerung auf, bei leichten Verletzungen nicht den Rettungswagen zu rufen, sondern selbst zum Arzt oder ins Krankenhaus zu kommen. Das sei auch deshalb wichtig, weil die Rettungswagen glättebedingt deutlich langsamer fahren müssten und fast die volle Auslastung erreicht sei, erklärte der Feuerwehrsprecher weiter.

ARD-Wetterexperte Torsten Walter erklärte im Gespräch mit rbb|24, dass es derzeit vor allem in Berlin und in einem Streifen vom Havelland bis nach Frankfurt (Oder) zu Blitzeis kommen kann. Er rechnet damit, dass die Warnung des DWD bis Freitagmorgen verlängert wird.



"Aus der dichten Hochnebeldecke kann immer wieder Sprühregen fallen, und auch diese geringe Niederschlagsmenge kann schon ausreichen, die Straßen und Gehwege gefährlich glatt werden zu lassen", sagte Walter dem rbb. Dabei gebe es keine lokalen Schwerpunkte. "Das lässt sich nicht wirklich eingrenzen. Man kann in den Abend- und Nachtstunden diesen Sprühregen nirgends in der Region Berlin-Brandenburg ausschließen", so Walter.



Auch am Freitag könnten zumindest vormittags die Straßen gefährlich glatt sein, so der ARD-Wetterexperte weiter: "Morgen droht uns das gleiche Szenario, es ist keine Wetteränderung in Sicht. Die Temperaturen steigen nur in Richtung Gefrierpunkt. Tagsüber ist dann die Glättegefahr nicht mehr ganz so gegeben wie jetzt und in der Nacht. Aber bis zum Vormittag kann es hier und da nochmal glatt werden", so Walter.