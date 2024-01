Alexander Dienstag, 23.01.2024 | 08:35 Uhr

Was hat denn dieses Bauprojekt mit Umweltschutz zu tun?

Mittlerweile sollte doch jedem bewusst sein, dass in Aquarien mit Salzwasserfischen fast zu 100% Wildfänge aus dem Meer schwimmen. Das sind keine Nachzuchten, das sind Fische, die gefangen werden und die dann in ihrem ursprünglichen Lebensraum fehlen. Die hatten dort eine biologische Funktion. Bis zu 90% sterben auf dem Transport übrigens...



Unfassbar!



Dann lieber eine gut gemachte Dokumentation sehen, in der die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum gezeigt werden.

Das ist wesentlich lehrreicher als sich Fische anzusehen, die sich völlig untypisch verhalten, weil sie in einer künstlichen Umgebung leben, unter Umständen mit anderen Fischen, mit denen sie in der Natur nicht zusammen leben würden.