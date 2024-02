Mehrere tausend Haushalte in Elbe-Elster zeitweise ohne Strom

In und um Finsterwalde

Do 22.02.24 | 15:38 Uhr

In Finsterwalde (Elbe-Elster) und Teilen der Umgebung ist es am Donnerstag zu einem größeren Stromausfall gekommen. Nach Angaben des Versorgers Mitnetz waren in der Spitze 12.000 Kunden davon betroffen, sagte eine Sprecherin rbb|24.

Der Elbe-Elster-Kreis teilte am Nachmittag mit, dass ab kurz nach 10 Uhr neben Finsterwalde die Stadt Sonnewalde, das Amt Kleine Elster, das Amt Elsterland und die Stadt Doberlug-Kirchhain betroffen waren, und bezieht sich auf Informationen der Leitstelle Lausitz. "Es kam in den genannten Kommunen zu Unterbrechungen in der Strom-, Wasser- und Heizungsversorgung", hieß es weiter.

Beim Landkreis sei gegen Mittag der Verwaltungsstab zusammengekommen, um über erforderliche Maßnahmen zu beraten.