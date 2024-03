Suche nach früheren RAF-Mitgliedern - Polizisten stürmen Studentenwohnheim in Berlin-Friedrichshain

Di 05.03.24 | 09:03 Uhr

Bild: Pudwell

Die Polizei sucht weiter nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. In Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht eine weitere Wohnung durchsucht worden - in einem Studentenwohnheim.

Bei der Suche nach den beiden früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub hat es erneut einen großen Polizeieinsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei aus Niedersachsen in Berlin-Friedrichshain gegeben. Es habe Hinweise auf ein Objekt gegeben, Einsatzkräfte hätten eine Wohnung in einem Studentenwohnheim durchsucht, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Dienstagmorgen. Festnahmen habe es nicht gegeben.



dpa/AP 4 min Klette, Garweg und Staub - Was über die Suche nach den früheren RAF-Mitgliedern bislang bekannt ist Eine Woche nach der Festnahme der ehemaligen RAF Terroristin Daniela Klette läuft die Suche nach ihren zwei mutmaßlichen Komplizen weiter auf Hochtouren. Garweg scheint die Polizei auf der Spur zu sein, über Staubs Verbleiben ist dagegen so gut wie nichts bekannt.

Bewaffnete Polizisten mit Helmen im Einsatz

Fotos zeigen, wie schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen in der Nacht zu Dienstag in das Wohnheim an der Straße der Pariser Kommune eindrangen. Darüber hinaus setzten die Beamten die Untersuchung einer Wohnung in der Grünberger Straße fort, die am Sonntagabend und Montagmorgen durchsucht wurde, wie die Sprecherin sagte. Weitere Details nannte das Landeskriminalamt zunächst nicht.

Die Suche fokussiert sich derzeit auf Garweg: Er soll vermutlich zeitweise in einem Bauwagen auf einem Gelände in Berlin-Friedrichshain gelebt haben. Die Polizei hatte das Gelände und zwei Berliner Wohnungen am Sonntag und Montag durchsucht, der Bauwagen wurde abtransportiert für weitere Untersuchungen.

Am Montagvormittag appellierten die Ermittler an Garweg, sich zu stellen. Der 55-Jährige sei nach den Durchsuchungen in Berlin "richtig auf der Flucht", der Druck auf ihn steige, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Montag. Das sei ein guter Zeitpunkt, sich zu stellen, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden.

dpa/AP Fragen und Antworten - Wer war die RAF? Mehr als 20 Jahre lang verübten linksextreme Terroristen unter dem Namen "Rote Armee Fraktion" Anschläge und Entführungen in Deutschland. Ziel der RAF war es, die Grundordnung der BRD zu verändern. Dabei gingen die Mitglieder über Leichen.

"Schwere Kriegswaffen" bei Klette gefunden

Am vergangenen Montag war die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen worden. Die mittlerweile 65-Jährige war 30 Jahre untergetaucht und soll mit einer falschen Identität jahrelang in der Hauptstadt gelebt haben. Zusammen mit Garweg und Staub soll sie der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Rote-Armee-Fraktion (RAF) angehört haben, die bis in die 1990er Jahre hinein mordete. Alle drei sollen vor mehr als 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein. Die nun laufende Fahndung des Landeskriminalamts Niedersachsen stützt sich auf den Vorwurf mehrerer versuchter und begangener Raubüberfälle, sowie versuchten Mordes im Zeitraum zwischen 1999 und 2016 – also nach Auflösung der RAF. Die Überfälle sollen sie begangen haben, um Geld zu erbeuten. Nach der Festnahme der 65 Jahre alten Klette waren bei einer anschließenden Hausdurchsuchung "schwere Kriegswaffen" gefunden worden. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole, eine Kurzwaffe samt Munition, Sprengmittel sowie eine Panzerfaustgranate. Nach der Festnahme Klettes wurden auch neue Fotos von Staub und Garweg veröffentlicht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass derzeit vermehrt Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten der beiden früheren RAF-Mitglieder eingehen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 05.03.2024, 19:30 Uhr