Hierbei gehe es darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, sagte WWF-Klimachefin Viviane Raddatz am Samstag im rbb. Sie sprach von einer symbolträchtigen Aktion, die seit 18 Jahren durchgeführt wird. Immer mehr Städte, Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen beteiligten sich, so Raddatz.



Auch an vielen Sehenswürdigkeiten gehen am Samstagabend die Lichter aus, in Berlin etwa am Brandenburger Tor und am Roten Rathaus. Auch Brandenburg beteiligt sich: In Potsdam bleibt unter anderem das Rathaus eine Stunde lang im Dunkeln, in Herzberg (Elbe-Elster) wird die Straßenbeleuchtung für die ganze Nacht abgestellt.