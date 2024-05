So viel Europa war selten: Die Europawahlen stehen im Juni an, die Fußball-Europameisterschaft kommt, und das Bezahlen wird ebenfalls europäischer gedacht. Das bringt einige Änderungen mit sich, beim Bahnfahren mitunter auch neue Pflichten.

Größere Veränderungen wird es im Juni möglicherweise in der Zusammensetzung des EU-Parlaments geben. Am 9. Juni findet die Europawahl statt. Die Vertreter des Parlaments erlassen gemeinsam mit EU-Kommission und Ministerrat Gesetze, die meist für die gesamte Europäische Union gelten. In Deutschland darf wählen, wer seinen Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten hier hat, in einem Wählerverzeichnis geführt ist und - das ist neu - mindestens 16 Jahre alt ist. Erstmals bei der Europawahl dürfen nun auch Jugendliche ihre Stimme abgeben . Damit hat sich die Zahl der Wahlberechtigten von rund 61,5 Millionen bei der letzten Wahl 2019 auf rund 65 Millionen Menschen bei dieser Wahl erhöht.

Einige Änderungen wird es vor allem auch für Bahnkunden geben. Der Wechsel vom Winter- auf den Sommerfahrplan steht am 9. Juni an - dem Tag, an dem auch die Bahncard in ihrer bisherigen Form zu verschwinden beginnt. Die Bahncard 25 und 50 wird es ab dem 9. Juni nur noch in digitaler Form geben. Kunden benötigen dann ein Profil in der Bahn-App. Wer kein Smartphone hat, kann sich allerdings auch ein Ersatzdokument ausdrucken. Vorhandene Plastikkarten können bis zum aufgedruckten Gültigkeitsende genutzt werden.