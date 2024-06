In Berlin ist ein Kleinkind mit Sturzverletzungen in einer Katzenbox vor einem Haus gefunden worden. Gegen die Mutter wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

Eine Mutter wird in Berlin verdächtigt, ihr 21 Monate altes Kind in einer Katzenbox aus dem dritten Stock eines Hauses in Altglienicke (Treptow-Köpenick) geworfen zu haben. Die Berliner Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchte Tötung gegen die Frau. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.



Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge am Montag unter einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Altglienicke ein verletztes kleines Mädchen mit "erheblichen Sturzverletzungen" gefunden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht; nach bisherigen Erkenntnissen besteht aber keine Lebensgefahr.