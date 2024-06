Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend von einer Tram erfasst und dabei verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 47-Jährige war laut Polizei in Berlin-Köpenick auf die Gleise getreten und dann von einer Straßenbahn der Linie 27 erfasst worden.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen hat Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete als generell falsch bezeichnet - er lehnt die Zahlung an Ukrainer im wehrfähigem Alter ab. Mit der Kritik schließt er sich seinem Kollegen aus Bayern an. Die Grünen sind empört.

Der Straßenbahnfahrer, der mit der Bahn auf der Müggelheimer Straße in Richtung Müggelheimer Damm fuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle der 47-Jährigen im Krankenhaus ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Während der Rettungsmaßnahmen war der Tramverkehr in Richtung Müggelheimer Damm bis 21:20 Uhr unterbrochen.