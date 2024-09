Ein Unbekannter hat in Berlin-Spandau am Freitagabend auf eine Passantin und einen BVG-Bus geschossen. Der mutmaßliche Täter konnte fliehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Busfahrer hatte demnach auf dem Weg zur Haltestelle Rathaus Spandau einen lauten Knall gehört. Eine Scheibe des Busses sei dabei zerstört worden. Die Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt.

Eine 25-Jährige Passantin erklärte den Angaben zufolge, dass sie zur selben Zeit an der Haltestelle zweimal von Schüssen am Rücken getroffen wurde. Die Beamten entdeckten nach eigener Aussage einen Jugendlichen mit einer Druckluftwaffe. Als sie ihn ansprachen, flüchtete er, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.