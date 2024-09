Frankfurt (Oder) - Initiative veranstaltet am Samstag Demo und Kundgebung für Demokratie

Sa 07.09.24 | 12:34 Uhr

imago images/Müller-Stauffenberg Audio: Antenne Brandenburg | 03.09.2024 | Felicitas Montag | Bild: imago images/Müller-Stauffenberg

Die Initiative "Frankfurt bleibt bunt" ruft am Samstag zur Demonstration mit anschließender Kundgebung auf dem Markplatz auf. Unter dem Motto "Stabil bleiben – gemeinsam für Demokratie!" wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit setzen. Rechtextremismus sei auch in Jugendszenen wieder stärker verbreitet und rassistische Parolen würden häufiger öffentlich gerufen, sagte Mitveranstalter Oliver Kossack dem rbb." Deswegen war es uns ein Anliegen, dass vor den Wahlen zu machen, um Menschen dazu aufzurufen, sich für Demokratie einzusetzen und auch ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei zu setzen."

Podiumsdiskussionen, Infostände und Konzerte

Der Demozug startet gegen 13 Uhr am Frankfurter Bahnhof und soll um 15 Uhr am Markplatz enden. Dort beginnt im Anschluss eine Kundgebung mit Podiumsdiskussionen, Infoständen und Konzerten verschiedener Brandenburger Bands und Musiker. Auf dem Podium wird gemeinsam mit Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) über Rechtsextremismus auf kommunaler Ebene diskutiert, erklärte Kossack: "Die Frage ist, was kann eben auch Kommunalpolitik, Verwaltung und Zivilgesellschaft tun und wie muss man sich vielleicht auch zusammenschließen, um Demokratie wieder nach vorne zu bringen und Menschen dazu zu motivieren, sich demokratisch selbst einzubringen." Unterstützung bekommt die Frankfurter Initiative unter anderem vom Aktionsbündnis Brandenburg. Die Organisation tourt seit 2013 mit ihrer Kampagne "Schöner leben ohne Nazis" jährlich durch die Mark, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Interesse sei in Gemeinden und Kommunen dieses Jahr besonders groß, sagte Maica Vierkand, Leiterin der Geschäftsstelle, dem rbb: "Wir kriegen unglaublich viele Anfragen, alle freuen sich wenn "Schöner leben ohne Nazis" bei ihnen im Ort vorbeikommt. Nichtsdestotrotz merken wir natürlich in den Gesprächen, die wir an den Ständen haben, dass der Ton rauer wird. Die Anfeindungen nehmen zu, aber uns zeigt das vor allem, wie wichtig das ist, die Menschen vor Ort nicht alleine zu lassen".

Viadrina unterstützt Kundgebung

Auch die Europa-Universität Viadrina unterstützt die Kundgebung am Samstag. Viadrina-Präsident Eduard Mühle hat alle Hochschulmitglieder zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Die Uni-Vizepräsidentin Janine Nuyken soll auf der Kundgebung sprechen, hieß es in einer Mitteilung der Hochschulleitung. "Einem Klima von Hass und Gewalt in der Universität und der Doppelstadt gilt es rechtzeitig, entschieden und gemeinsam entgegenzutreten", so Nuyken. Auch Studierende der Viadrina werden laut Nuyken in Frankfurt (Oder) rassistisch beleidigt und angegriffen sowie durch rassistische Schmierereien auf dem Campus bedrängt.

Weitere Aktionen für Demokratie in Brandenburg geplant

Das Bündnis "Wandlitz zeigt Haltung" will am Samstag bei einem Sommerfest für Respekt, Solidarität und Vielfalt mobilisieren. Eine Woche später, am 14. September, finden in Eberswalde, Neuruppin und Cottbus Demonstrationen für Demokratie statt. Die wohl größte Aktion gegen Rechts ist einen Tag vor der Landtagswahl in Potsdam geplant: Die Jugendinitiative "Kein Bock auf Nazis" ruft zur Kundgebung auf, inklusive Familienprogramm, Infoständen und Musik von Bands wie Sportfreunde Stiller und Madsen.