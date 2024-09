Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 04.09.2024 | 12:38 Uhr

Selbstverständlich braucht Alles & Jegliches Alternativen, damit es sich fortentwickeln kann und nicht unter der eigenen Käseglocke erstickt. Der Spruch von der Alternativlosigkeit ist eigentlich nur eine billige Ausrede, den Kosten und Nebenwirkungen vielfältigster Art nicht auf den Grund zu gehen, um sie mit einem ggf. in Aussicht stehenden Gewinn abzuwägen. Es darf parolenhaft nicht verschwinden, was zum Elixier der Demokratie gehört.



Die Entwicklung der ALTERNATIVE für Deutschland hin zu einer Alternative für (ein völkisches) DEUTSCHLAND, wie sie die AfD seit Bernd Lucke via Jörg Meuthen hin zum heutigen Zustand vollzogen hat, belegt etwas anderes.



Statt Alternativen an sich parolenhaft den Garaus zu machen, sollte dem Völkischen der Garaus gemacht werden: Ein Volk wie aus einem Guss, ein monolithischer Volkskörper, dagegen steht der Volksbegriff des GG.



In etwa so: Vom "Volk zum Völkischen? Nicht mit uns ! "