In Brandenburg entsteht mit Wind- und Solarparks erneuerbare Energie für Haushalte auch über die Region hinaus. Um diese wirklich nutzbar machen zu können, fehlt es derzeit noch an Verteilnetzen.

Der Ausbau erneuerbarer Energien geht in Brandenburg voran – so gut, dass die Verteilnetze kaum mithalten können. Nach Angaben des Netzbetreiber E.DIS in Fürstenwalde (Oder-Spree), zuständig für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wird derzeit Strom mit einer Leistung von 14 Gigawatt erzeugt. Das ist etwa sechs Mal so viel wie in beiden Ländern zu Spitzenzeiten verbraucht wurde.

Kathrin Goldammer, Expertin für Energiewirtschaft vom Reiner Lemoine Institut Berlin, fordert einen raschen Ausbau der Stromnetze. Laut ihr kann ein großer Teil der Projekte für erneuerbare Energie derzeit nicht abgeschlossen werden. Sie sieht dies als verschenkte Chance. "Wir können mit einem Netz, das sich zukünftig digitalisiert, deutlich mehr solcher Projekte in kürzerer Zeit schaffen. Netzbetreiber stehen vor ziemlichen Herausforderungen", sagte sie dem rbb.

Laut Goldammer beginnt dies schon beim Ortsnetz, wo Haushalte ohne Speicher ihren überschüssigen Strom einspeisen können. Für jede neue Anlage müsse auch eine Umspannstation vorhanden sein, um Strom abzutransportieren, ins Netz zu geben und so in andere Regionen zu verteilen.