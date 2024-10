Uckermarker Mittwoch, 09.10.2024 | 10:18 Uhr

Netzentgelte sind keine Steuern sondern Abgaben an die Netzbetreiber vor Ort für den Ausbau der Infrastruktur und für Entschädigungszahlungen an Windkrafteigentümer die Windräder abschalten müssen da der Strom nicht gebraucht wird. Die höhe dieser Entgelt wird ermittelt in dem in einem "Windpark"einige Windräder weiterlaufen und einige abgeschaltet werden, dann kann ermittelt werden wie viel Strom die anderen hätten produzieren können. Da die Netzentgelte lokal berechnet werden, bezahlen die Windräder vor der Nase haben und Berlin z.B. die nur 4 Windräder haben müssen ein erheblich geringeres Entgelt zahlen. Also wird hier niemanden etwas gutes getan, eine Jahre lange ungerechtigkeit behoben. Die 20 % wurden die letzten Jahre in Brandenburg zuviel bezahlt.