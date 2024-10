Arbeiter gerät in Kartoffel-Erntemaschine und wird schwer verletzt

Auf einem Kartoffelfeld bei Kasel-Golzig (Dahme-Spreewald) ist am Mittwoch ein Mensch schwer verletzt worden.



Wie die Leitstelle Lausitz dem rbb mitteilte, geriet ein Arbeiter mit einem Bein in einen Kartoffelroder - eine Erntemaschine für Kartoffeln. Der Mann habe dabei schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Zunächst habe die Feuerwehr den Mann aus der Maschine geborgen; danach sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Spezialkrankenhaus gebracht worden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist aktuell nicht bekannt. Mit dem Fall beschäftigt sich nun das Amt für Arbeitsschutz.