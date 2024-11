Bei einer Übung in Berlin-Lichtenberg, die einen Chemieunfall simulieren sollte, warteten viele Statisten vergebens auf Rettungskräfte. Innensenatorin Spranger will aufarbeiten, wie die für die Bezirke verpflichtenden Übungen zukünftig besser laufen.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will nach der missglückten Katastrophenschutzübung am Samstag in Lichtenberg nicht von einem Scheitern sprechen: "Wenn das ein Ernstfall gewesen wäre, wären alle sofort da gewesen", sagte Spranger dem rbb am Montag. "Dass dann diejenigen, die vor Ort angekommen sind, eine andere Priorität gesetzt haben, weil sie es nicht anders wussten, das kann man verstehen. Deswegen werden wir uns auch nochmal gemeinsam hinsetzen und darüber reden." Im Ernstfall wären aber genug Hilfskräfte einsatzbereit gewesen, so Spranger weiter.