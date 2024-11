Beide Eltern konnten Deutsch, trotzdem sprachen sie mit ihrem Sohn Polnisch. Auch auf der Straße unterhielt sich die Mutter mit ihm immer auf Polnisch. "Ich weiß noch, als wir in der U-Bahn angesprochen wurden, hier sei Deutschland und hier werde Deutsch gesprochen", sagt Mateusz. Er verstand damals nicht, worum es geht. Der Berliner wuchs mit Polnisch als Muttersprache auf, seinen Vornamen hat er nie eingedeutscht. Polen fand er schön, das polnisches Essen gut, gerne fuhr er in den Urlaub hin. Dennoch fühlte er sich lange zu 100 Prozent Deutsch.

"Deutsche Schule, deutsche Uni, deutsche Musikband. Ich habe mich überintegriert", lacht Mateusz Stach-Seiffe. Er ist Influencer, mit seinem Kanal "Polenpapa" erreicht er 2,5 Millionen User. Sein Vater kam in den 1980er Jahren nach West-Berlin, erstmal nur für kurze Zeit. Als er aber die große Kluft zwischen dem Westen und dem kommunistische Polen wahrnahm, entschied er sich zu blieben. Die Mutter reiste nach, Mateusz kam schon in Berlin zur Welt.

Zahlreiche Menschen aus Polen leben in Berlin und Brandenburg. Viele von denen, die in den 1980er Jahren kamen, passten sich stark an. Wie geht die nächste Generation mit der polnischen Identität um? Der Livestream der Diskussion zum Nachschauen.

Nastasja‘s Eltern kamen Ende der 1980er Jahre aus Polen, ihre Schwestern und sie werden in Deutschland geboren. Die Familie wohnte in einem kleinen Ort bei Heilbronn, wo der Migrantenanteil sehr hoch war. Bei Nastasja zu Hause wurde Polnisch gesprochen. Auf dem Spielplatz traf sie polnische, russische und türkische Kinder. Als Teenager und später an der Uni bemühte sie sich Deutsche zu werden. "Ich hatte um mich herum so viele kultivierte, gut ausgebildete Leute gesehen, die perfekt Deutsch sprachen. Ich wollte auch so sein und dachte, dazu muss ich Deutsche sein. Nur Deutsche. Das Polnische in mir drückte ich weg."

Nastasja Kowalewski bemerkte in der fünften Klasse, dass sie nicht Deutsche ist und dass andere sie nicht als Deutsche sehen. Sie war mit einer deutschen Freundin Inlineskaten. Plötzlich sagte diese zu ihr, dass sie nicht richtig versteht, was Nastasja ihr sagen will. "Ich habe Deutsch gesprochen und regelmäßig polnische Wörter eingefügt", schmunzelt Nastasja heute. "Das war mir komplett unbewusst und niemand zuvor hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mir war peinlich".

Die Zahl der Menschen mit polnischen Wurzeln wird in Deutschland auf 2,2 Millionen geschätzt. Sie sind die zweitgrößte Einwanderergruppe nach den Türken. "Die Forschung belegt: In der zweiten Generation gleichen sich die Menschen mit polnischen Wurzeln an Durchschnittsdeutsche an – was Bildung, Beruf oder Karriere betrifft. Einige fühlen sich dabei nur als Deutsche, andere wiederum entscheiden sich für eine Doppelidentität", stellt Magdalena Nowicka vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin fest. Auch sie kommt aus Polen und ist heute Abteilungsleiterin in der Forschungseinrichtung.

Nastasja arbeitet als Journalistin und lebt in Leipzig. Die Frage der Identität beschäftigt sie immer wieder. "Es war gar nicht so einfach, nur Deutsche zu sein. Sich nur für eine Identität zu entschieden. Aber ich hatte den Eindruck, diese Entscheidung wurde von mir verlangt. Umso zerrissener habe ich mich gefühlt. Unterbewusstsein lässt sich nicht so ausschalten", stellt sie fest. Die Journalistin drehte einen persönlichen Film über die Geschichte ihrer Eltern und über ihre Suche nach einer eigenen Identität. "Mein polnischen Vater und ich. Leben zwischen zwei Welten".