Experten des Deutschen Brotinstituts prüfen Stollen in Schwedt

Do 14.11.24 | 17:50 Uhr

Sie müssen saftig, aromatisch und auch weihnachtlich schmecken: Experten des Deutschen Brotinstituts haben am Donnerstag in Schwedt (Uckermark) verschiedene Stollen von vier Bäckereien getestet. Das Ergebnis der diesjährigen Stollenprüfung soll auf der Internetseite des Brotinstitutes veröffentlicht werden.

Vor Ort schienen die Stollen den Experten geschmeckt zu haben. "Also herausgestochen ist für mich, dass die Qualität der Bäckereien sehr, sehr gut ist", sagte Bäckermeister und Prüfer Holger Schüren dem rbb, der den ganzen Vormittag Uckermärkisches Stollengebäck verkostet hatte. "Wir haben außergewöhnliche Produkte, und es ist ja das, was das Bäckerhandwerk auszeichnet: unsere Kreativität in alle möglichen Geschmacksrichtungen."