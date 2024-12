Ahoj Mittwoch, 25.12.2024 | 13:53 Uhr

Nun ja, dass es nur vernünftige Radfahrer gibt, wage ich zu bezweifeln. Fur vernünftig halte ich nicht: das Fahren auf Gehwegen voller Fußgänger, das Radeln unter Alkoholeinfluss auf Landstraßen, das Fahren ohne Licht und in dunkler Kleidung bei Nacht, das Radeln mit nur einer Hand am Lenker, weil in der anderen ein sperriger Gegenstand jongliert wird. So sind zwar nicht alle Fahrradfahrer, aber ebenso sind nicht alle Autofahrer unvernünftig. In vielen Fällen sind Menschen sowieso alles: Fußgänger, Radfahrer, Autolenker oder Mitfahrer.