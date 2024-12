Nach einer Verfolgungsjagd in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei einen 15-Jährigen ohne Führerschein festgenommen. Der Jugendliche ignorierte am Mittwochabend die Aufforderung zu einer Verkehrskontrolle am Kurfürstendamm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Stattdessen sei er auf einen Beamten zugerast, der sich nur mit einem Sprung zur Seite habe retten können. Auf der Flucht kollidierte der Jugendliche demnach in der Uhlandstraße mit einer Ampel und sprang dann aus dem rollenden Wagen, der mit einem geparkten Auto zusammenstieß.