U2 hält Richtung Ruhleben bis Mitte 2026 nicht am Senefelderplatz

Do 09.01.25 | 13:49 Uhr

Die U-Bahnlinie U2 wird noch bis Mitte 2026 Richtung Ruhleben nicht am Senefelderplatz halten. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag auf Nachfrage des rbb mit. Die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Bahnhofs verzögere sich, "weil die Arbeiten im Bahnsteigbereich aufwendiger sind, als das absehbar war", so ein Sprecher der BVG.

Die halbseitige Sperrung sei wegen der komplexen Betonsanierung und dem Einsatz schweren Geräts notwendig. "Eine Alternative zu dieser Bauweise wäre eine monatelange Vollsperrung des Bahnhofs und von Teilen des U2-Betriebes", so der BVG-Sprecher weiter. "Eine Grundsanierung unter dem rollenden Rad ist im Sinne der Fahrgäste die viel bessere Lösung."