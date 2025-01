Reizgas versprüht - erneuter Vorfall an der Bergius-Schule

Do 30.01.25 | 15:17 Uhr

An der Bergius-Schule in Berlin-Friedenau hat es am Donnerstag wieder einen Vorfall gegeben.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, ist es am Donnerstagmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei sei offenbar Reizgas in einem Flur versprüht worden. Zwölf Schüler erlitten Augen- und Atemwegsreizungen und wurden vor Ort behandelt. Laut Feuerwehr wurde ein Schüler zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht, weil seine Augen und Atemwege stärker gereizt waren.

Wer an der Auseinandersetzung beteiligt war und worum es dabei ging, ist noch nicht bekannt. Unklar sei, ob nur Schüler dieser Schule oder auch andere Jugendliche beteiligt waren. Das werde nun von der Polizei ermittelt.