Do 16.01.25 | 08:26 Uhr

An der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau ist nach Angaben der Schulleitung die Polizei im Einsatz. Es gehe um den "Schutz der Schüler", wie die Schulleitung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Hintergrund sei ein Vorfall am Mittwoch, als ein Siebtklässler von Jugendlichen außerhalb des Schulgeländes "gejagt" worden sei, wie die Schulleitung weiter sagte. Die Jugendlichen hätten gerufen: "Wir stechen dich ab." Der Schüler habe sich in einen Supermarkt geflüchtet, wo ihm geholfen worden sei. Die Schulleitung sprach außerdem von einem Drohbrief auf Arabisch, den die Schule erhalten habe.