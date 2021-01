Mehrere Bundesländer, darunter auch Berlin und Brandenburg, wollen laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" [Bezahlinhalt] schärfer gegen hartnäckige Quarantäne-Verweigerer vorgehen. Neben hohen Bußgeldern droht demnach in solchen Fällen künftig im Extremfall die Zwangseinweisung in zentrale Sammelstellen, Kliniken oder Jugendarrestanstalten. Bereits jetzt werde dies auf Grundlage richterlicher Anweisungen in Einzelfällen praktiziert, heißt es in dem Bericht.

Brandenburg will laut "WamS" eine Zentralstelle für Quarantänebrecher in einer Erstaufnahmeeinrichtung aufbauen. Bislang würden Betroffene in einem Krankenhaus oder einer anderen "geeigneten Einrichtung" untergebracht, hieß es unter Berufung auf das Sozialministerium des Landes. Grundsätzlich drohen bei Verstößen gegen die Quarantäne-Regelungen in Brandenburg Bußgelder von 150 bis 3.000 Euro.



Die Berliner Gesundheitsverwaltung schließt dem Bericht zufolge Zwangseinweisungen nicht aus, "zum Beispiel auch in einem Krankenhaus". Gegen Quarantänebrecher werden in Berlin grundsätzlich Bußgelder in Höhe von 500 bis 5.000 Euro erhoben.



Ähnliche Ziele verfolgen laut Bericht Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen und Bayern. Vom dortigen Gesundheitsministerium hieß es, als letztes Mittel blieben Zwangseinweisungen in Kommunen, etwa in "abgeschlossene Krankenhäuser oder abgeschlossene Teile von Krankenhäusern".