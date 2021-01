In der Nacht zu Sonntag haben Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mehrere Brände im Stadtgebiet gelöscht. In der Samoastraße in Berlin-Wedding brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Wohnzimmer im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes.

Ein Mann und eine Frau konnten sich selbst in Sicherheit bringen, mussten aber mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften zwei Stunden lang im Einsatz.