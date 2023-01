Die Teilnehmer kündigten außerdem an, am Donnerstag eine Petition mit etwa 60.000 Unterschriften an den Bundestag zu übergeben. Mit dieser fordern sie den Ausbau der Forschung und Versorgungsstrukturen. Das Chronische Erschöpfungs-Syndrom ist am Donnerstagabend auch Thema im Bundestag.