Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Linke in Brandenburg ihren Landesparteitag verschoben. Neuer Termin für die ursprünglich für Samstag in Schönefeld geplante Veranstaltung ist der 16. Januar. Das Treffen soll dann als Online-Parteitag stattfinden. Dies teilte der Landesgeschäftsführer der Partei, Stefan Wollenberg, in einer Pressemitteilung mit.



Die Entscheidung sei nach Beratungen mit den Kreisvorsitzenden im Landesvorstand gefallen. "Angesichts der sich dynamisch entwickelnden Pandemielage und der rasant steigenden Infektionszahlen gab es keine andere verantwortungsvolle Entscheidung", so Wollenberg.