Das rund 70 Hektar große Areal ist eine grüne Oase. Das Gebiet wird landwirtschaftlich und von Spaziergängern genutzt und wenn es nach der örtlichen Bürgerinitiative geht, würde das auch so bleiben. Stadtplaner werfen dagegen seit Jahren begehrliche Blicke auf die Fläche. Zuletzt hatte der Bezirk durchblicken lassen, dass er sich dort um die 1.000 Wohnungen vorstellen könnte. Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) will aber fünf Mal so viel Wohnraum schaffen.

Mit den Zielen ist es so eine Sache, vor allem wenn sie sich widersprechen. Auf der einen Seite hat der Senat die Klimanotlage erklärt und dem "Flächenfraß" den Kampf angesagt. Auf der anderen Seite sollen zehntausende neue Wohnungen her, die fast zwangsläufig zu einer Versiegelung des Bodens führen. Wie schlecht sich beide Ziele vereinbaren lassen, kann man seit Jahren in der Elisabeth-Aue im Norden Pankows besichtigen.

Neue Gebäude wurden in Berlin in den vergangenen Jahren oft auf unbebaute Flächen gestellt - statt aufzustocken oder Lücken zu nutzen. Stadtentwicklungssenator Geisel sieht dadurch eine Gefahr für Berlin als grüne Stadt.

Geisel macht nun deutlich, wie er sich eine Lösung dieses Konflikts um die Elisabeth-Aue vorstellt: "Wir können nicht nur dreigeschossig bauen sondern müssen mit bis zu sieben Geschossen planen, wo das möglich ist", so der SPD-Politiker gegenüber dem rbb. Kritisch hinterfragen will der Senator auch die Abstände der Wohngebäude zueinander.

Eigentlich sollte das Hines-Hochhaus am Alexanderplatz nur noch 130 statt 150 Meter hoch werden - zumindest war das die politische Ansage in der letzten Legislaturpriode. Doch nun ändert die Bauverwaltung offenbar ihren Kurs - zum Ärger der Linken. Von Sebastian Schöbel

Neben einer Schule, die in der Elisabeth-Aue gebaut werden soll, geht es um einen Anschluss an das Straßenbahnnetz. Sowohl die Tramlinie 50 als auch die Tramlinie 1 bieten sich für eine Verlängerung an. Nach älteren Schätzungen dürften sich die Kosten für diese zeitgemäße Verkehrsanbindung auf mindestens 30 Millionen Euro belaufen. Solche Investitionen rechnen sich nur für größere Quartiere "mit ein paar tausend und nicht ein paar hundert Menschen", gibt Geisel zu bedenken.

Bei seinem "höher und dichter" hat der Stadtentwicklungssenator nicht nur die Elisabeth-Aue, sondern alle 17 großen Stadtquartiere im Blick, die der Senat erschließen will. Auch in den geplanten Neubaugebieten in Karow könne es nicht bei dreigeschossigen Wohnhäusern bleiben, betont er. In allen neuen Stadtquartieren müsse versucht werden, Grünflächen zu erhalten und wo dies möglich sei, die Bebauung auf bereits versiegelte Areale zu konzentrieren.