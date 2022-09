Denn die vielen Fehler seien nur "die Spitze des Eisbergs", daran hat das Gericht keinen Zweifel. Sie seien zwar unzureichend dokumentiert und nicht exakt zu beziffern, aber trotzdem: mandatsrelevant, sagt Selting - vor allem in Richtung der Vertreter der Landeswahlleitung und des Senats, die das nur bei einem Bruchteil der Wahllokale anerkennen wollten. Tausende Wahlberechtigte seien von fehlenden Stimmzetteln, langen Schlangen und verlängerten Öffnungszeiten betroffen gewesen - und in ihren Rechten auf allgemeine, gleiche und freie Wahlen verletzt worden.

Für das Gericht "kommt die vollständige Ungültigkeit der Wahlen in Betracht", sagt die Präsidentin. Nur wenige im Saal hatten darauf gehofft und wahrscheinlich niemand wirklich damit gerechnet: Alle Direktbewerber in den 78 Wahlkreisen, alle Zweitstimmen für die Parteien müssten bei dieser Entscheidung neu gewählt werden – und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen.

Für die Verwaltung wird Seltings halbstündiger Vortrag zur Vollklatsche. Schon die Vorbereitung der Wahlen habe den rechtlichen Anforderungen nicht genügt. Und dass die Bedingungen am Wahltag "teilweise chaotisch" und für viele "unzumutbar" gewesen seien? Dafür sei maßgeblich die Landeswahlleitung verantwortlich, sowie die Senats-Innenverwaltung als Aufsichtsbehörde über die Bezirke.

Das Vertrauen in die Integrität des Wahlergebnisses sei durch die Schwere der Fehler erheblich beschädigt, so beschreibt Selting das eigentliche Ergebnis der Wahlen vor einem Jahr und die Abwägung des Gerichts: "Sollten sie nicht für ungültig erklärt werden, würde das Vertrauen in die Demokratie schwer geschädigt werden."

Dies sei jedenfalls die "erste und vorläufige" Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch den Gerichtshof, betont die Präsidentin. Diese Einschätzung könne sich durchaus noch ändern, "an der einen oder anderen Stelle". Darüber solle ja heute verhandelt werden. Nach der Mittagspause. In der die Anwälte der Behördenvertreter ihre Besprechungsnotizen für ihre Gegenreden umsortieren, in der die Gerichtsprecherin die Kernbotschaft des Gerichts in die Kameras spricht und der CDU-Generalsekretär den Rücktritt des ehemaligen SPD-Innensenators fordert.