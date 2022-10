Benno Berlin Mittwoch, 19.10.2022 | 19:36 Uhr

Ein türkischer Basar ist nix gegen die Vorschläge der Ampel-Regierung zur Berlin-Wahl-Wiederholung.

Die DL-Ampel macht sowieso, was sie will, ganz gleich, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Die Berliner Giffey-Regierung macht auch, was sie will, egal, was die Mehrheit der Berliner(innen) möchte. Ist das (noch) Demokratie ? Vieles sieht für mich nach Selbst-Bedienung aus. Erhalt der Macht (trotz Wahlwiederholung) ; Gas-Energie-Zuschüsse, besonders für Reiche und Viel-Verdiener, u.s.w.