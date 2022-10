In mehreren Brandenburger Kommunen werden am Sonntag die Bürgermeister neu gewählt. In Perleberg (Prignitz), Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und im Löwenberger Land (Oberhavel) kommt es zu Stichwahlen zwischen je zwei Kandidaten. In der Stadt Ketzin/Havel (Havelland) läuft die reguläre Bürgermeisterwahl.

Auch nach der Bürgermeisterwahl am Sonntag ist in Perleberg noch unklar, wer die Nachfolge von Annett Jura antritt. Weil keiner der fünf Kandidaten die nötige Stimmenmehrheit erlangte, kommt es am 9. Oktober zur Stichwahl.

In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) kommt es am Sonntag zur Stichwahl zwischen Nadine Hönicke (SPD) und Andreas Pfeiffer (CDU). Hönicke hatte im ersten Wahlgang 30,2 Prozent der Stimmen bekommen, Pfeiffer 28,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.

In der Stadt Ketzin/Havel (Havelland) läuft am Sonntag die reguläre Bürgermeisterwahl [ketzin.de] . Zwei Kandidaten und eine Kandidatin stehen zur Auswahl: Katrin Mußhoff von der SPD sowie die Einzelbewerber Kai Scherbarth und Heiko Paul Wolny.

Wer soll Cottbus in den kommenden acht Jahren regieren? Das klärt sich voraussichtlich am Sonntag: Fast 80.000 Cottbuserinnen und Cottbuser können wählen. Am Donnerstagabend lud der rbb beide Kandidaten zum letzten Rededuell vor der Wahl ein. Von Sebastian Schiller

Ebenfalls gewählt wird der neue Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt Cottbus. Bei der Stichwahl am Sonntag wird entschieden, ob SPD-Kandidat Tobias Schick oder AfD-Kandidate Lars Schieske das Amt übernimmt. Würde Schieske gewählt, wäre er der erste Oberbürgermeister in Deutschland, den die AfD stellt.



Am ersten Wahltag am 11. September entfielen 31,8 Prozent der Stimmen auf Schick und 26,4 Prozent auf Schieske. Der CDU-Kandidat Thomas Bergner erreichte mit 24,6 Prozent den dritten Platz. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,3 Prozent. In der nach Potsdam zweitgrößten Stadt Brandenburgs gibt es knapp 79.000 Wahlberechtigte.