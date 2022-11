Kanzleramt strebt Gaspreisbremse bereits im Februar an

Kommt die Gaspreisebremse doch schon früher? Und gibt es endlich eine Einigung zum 49-Euro-Ticket? Bund und Länder kommen am Mittwoch erneut zusammen, um über diese und weitere Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise zu beraten.

Bei Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch in Berlin stehen unter anderem offene Finanzierungsfragen bei Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise im Vordergrund. Bei den Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll etwa die Umsetzung der angekündigten Gaspreisbremse und der Härtefallregelung konkreter werden, wie auch die Nachfolgelösung für ein bundesweites Nahverkehrsticket.

Die Bundesregierung will eine "Winterlücke" bis zur Wirkung der geplanten Gaspreisbremse für Haushalte im Frühjahr teilweise schließen. Die Gaspreisbremse soll nach bisheriger Planung ab März greifen. "Es wird darüber hinaus eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar angestrebt", heißt es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Papier der Bundesregierung.