Brandenburg will an deutlich mehr Orten neu Windkraftanlagen ermöglichen

Knapp 4.000 Windräder ragen bislang in Brandenburg in die Höhe. Viele von ihnen haben eine Leistungsfähigkeit von rund einem Megawatt. Die neuen der neusten Generation liegen dagegen deutlich darüber, 4,5 Megawatt schaffen sie. Dafür aber sind sie nochmal höher, um weiter oben, weit über 200 Meter hoch Wind abgreifen zu können. Der weht dort deutlich regelmäßiger als in Bodennähe.

Die Ziele sind hochgesteckt: Elf Gigawatt Leistung allein durch Windenergieanlagen will das Land Brandenburg bis 2030 schaffen. Installierte Leistung wohlgemerkt, also die Menge, die die Anlagen im optimalen Fall an Strom erzeugen können. Bislang ist man immerhin schon bei satten acht Gigawatt.

Es ist keine Traumvorstellung für viele in Ostbrandenburg, dass überall nach dem Aus des Regionalplans nun Windräder aufgestellt werden können. Dem wollen die Verantwortlichen in MOL, LOS und Frankfurt (Oder) schnell einen Riegel vorschieben.

Rechnet man jetzt alles zusammen und berücksichtigt, dass alte Anlagen auch durch neue ersetzt werden müssen, um das Ziel zu schaffen, kommt man auf rund 1.000 neue Anlagen , die bis zum Jahr 2030 gebaut werden müssen. Das wären im Schnitt mehr als 140 neue Windkraftanlagen im Jahr. Eigentlich machbar, könnte man meinen. In den Jahren 2014 bis 2017 hat man diese Zahl zum Teil deutlich übertroffen . Doch seither brach die Zahl der neu errichteten Anlagen deutlich ein. Bei 64 lag sie im vergangenen Jahr. Das ist nicht mal halb so viel, wie es in Zukunft sein müsste.

Dafür müssen auch in Brandenburg neue Flächen her. Um bislang solche Flächen zu ermitteln, wurde Brandenburg vor Jahren schon in fünf regionale Planungsgemeinschaften aufgeteilt. Jede macht sich auf die Suche nach geeigneten Arealen. Diese wurden Eignungsgebiete genannt. Nur in ihnen durften Windräder aufgestellt werden. Manche Windenergieunternehmen klagten zwar zum Teil auch mit Erfolg andere Areale für den Bau ein, doch in der Regel wurde in den Eignungsgebieten gebaut.

Hier soll es nun einen Paradigmenwechsel geben. Nicht mehr Eignungsgebiete, sondern Vorranggebiete sollen in Zukunft ausgewiesen werden. Mit Vorrang soll in diesen neuen Gebieten Windkraft genutzt werden können. Aber auch andere Gebiete seien zulässig. So können ab sofort Gemeinden selbst Gebiete vorschlagen und dort planen.