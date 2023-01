Frank-Walter Berlin Mittwoch, 04.01.2023 | 13:01 Uhr

Wie heute morgen bei einem Interview im MoMa erstaunlich ehrlich zu hören war, müssen wir nicht nur die Strafen für derartige Angriffe wie z.B. in der Silvesternacht erhöhen, sondern auch per Schnellgericht umsetzen. Hier ist die Zuständigkeit klar. Bei den 145 festgenommen Personen in der Silvesternacht hatten 45 die Deutsche Staatsangehörigkeit, also muss sich auch die seit 2019 in Berlin für Integration und Migration ressortübergreifend zuständige Beauftragte des Senats, Katarina Niewiedzial, die mit der Integration der Migrantinnen und Migranten in Berlin befasst ist, nicht nur dazu äußern, trägt sie doch mit Verantwortung für den Status quo, sondern sie muss auch dringend einen Fahrplan vorlegen, wie und was sie in ihrer Arbeit verändern wird, um hier patriarchisch geprägten Jugendlichen klar zu machen, wie unser Staat funktioniert und was wir hier in Deutschland zulassen. Das ist sie übrigens auch den Ausländer gegenüber dem schuldig, die sich an Gesetz und Ordnung halten!