Rot-Grün-Rot will Einbürgerungen in Berlin beschleunigen

SPD, Grüne und Linke in Berlin wollen in den kommenden Jahren deutlich mehr Menschen einbürgern als bisher. Das gaben Vertreter der drei Parteien am Montag im Zuge ihrer Koalitionsverhandlungen bekannt.

Die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sprach am Montag von rund 400.000 Menschen, die dauerhaft in der Stadt leben und die Voraussetzungen für die deutsche Staatsbürgerschaft erfüllen würden. Berlin schaffe es aber nur, rund 7.000 Menschen jährlich einzubürgern. Giffey deutete an, dass Zuständigkeiten in diesem Bereich von den Bezirken auf die Landesebene übergehen könnten. Als Ziel für die Zahl der jährlichen Einbürgerungen nannte sie perspektivisch 20.000.