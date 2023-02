Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag die Situation bei der Aufnahme von Geflüchteten als dramatisch bezeichnet. Das sei in Brandenburg wie auch anderen Ländern so, sagte er im rbb24 Inforadio.

Nötig sei zum einen, die illegale Einwanderung über die Balkanroute zu stoppen und allgemein das Migrationsgeschehen zu steuern. "Wir müssen den illegalen, den irregulären Zugang über die Balkanroute stoppen." Zum anderen müsse die Bundesregierung die Kommunen auch finanziell erheblich besser unterstützen, so der Minister.

Bund, Länder und Kommunen kommen am Donnerstag auf Einladung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. Es soll dabei um die Verteilung der finanziellen und organisatorischen Lasten bei der Unterbringung der Menschen gehen. Faeser will am Nachmittag über die Ergebnisse informieren.