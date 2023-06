Vor dem regionalen Bahngipfel am Montag haben die Grünen-Fraktionen in Berlin und Brandenburg VBB-Erweiterungen des Deutschlandtickets gefordert - etwa für Schüler und Studierende. Mitnahmeregeln sollen Familien zugute kommen.

Bei der Umweltkarte können am Wochenende, an Feiertagen und eingeschränkt auch an Werktagen ein Erwachsener und bis zu drei Kinder (bis 14 Jahre) kostenlos mitfahren.

Die Grünen-Fraktionen in Berlin und Brandenburg wollen das Deutschlandticket erweitern. Sie fordern, dass damit auch noch andere Menschen mitgenommen werden können, so wie das aktuell mit der VBB-Umweltkarte möglich ist.

Die schwarz-rote Koalition in Berlin will das günstige 29-Euro-Ticket wieder anbieten. Dafür braucht es wohl ein "Ja" aus Brandenburg, jede Menge Geld und eine gute Idee, um das komplexe Tarifsystem nicht zu sprengen. Von Jan Menzel

Darüber hinaus fordern die Grünen ein Deutschland-Sozialticket und ein günstiges Ticket für weitere Gruppen: "Wir erwarten vom Bund und Volker Wissing, schnelle Verbesserungen beim Deutschlandticket für Familien und ein bundesweit einheitliches Semesterticket auf Basis des Deutschlandtickets", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Abgeordnetenhausfraktion, Oda Hassepaß, dem rbb.

Solange der Bund das nicht liefert, sehen die Grünen in Berlin und Brandenburg die Landesregierungen in der Region in der Plicht, gemeinsam eine Lösung anzubieten. Für 29 Euro soll in diesem Fall der VBB für Menschen in Berlin und Brandenburg ein Deutschland-Sozialticket anbieten. Genauso viel soll nach Meinung der Grünen das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende in der Region kosten.