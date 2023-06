"It was such a great time at our primary school", rufen fünf Schülerinnen der sechsten Klasse und halten Plakate hoch. Sie stehen vor ihrer Klasse und üben für ihre Abschluss-Aufführung. Denn: Es sind für sie die letzten Tage an der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule in Berlin-Lichtenrade.

Für Eliza Bünger geht es nach den Sommerferien aufs Gymnasium. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, in dieser Klasse zu lernen", sagt die Schülerin mit den Sommersprossen rückblickend, "es sind nicht oft Stunden ausgefallen, es war eigentlich immer wie geplant." Ihre Klassenkameradin Emilia Klette stimmt ihr zu: "Lehrermangel gibt es eigentlich nicht an unserer Schule."

Das passt zu dem, wie Schulleiter Jens Otte die Situation schildert: Es gebe genügend Bewerberinnen und Bewerber, viele Förderangebote an seiner Schule. Doch woran liegt das? Otte vermutet: auch an der Stimmung in der Schule. Es werde viel dafür getan, dass sich die Lehrkräfte wohlfühlen. Doch daneben spielt auch die Lage eine Rolle: Zwar liegt Lichtenrade nicht innerhalb des S-Bahn-Rings, aber: "Das hier ist eine problemarme Schule am Stadtrand" – und nicht die Schule im Brennpunkt.